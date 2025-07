Notte Bianca in via d’Azeglio 2025 | gli orari e il programma

Preparatevi a vivere un’indimenticabile notte di musica, arte e divertimento: la Notte Bianca 2025 in via d’Azeglio a Bologna sta per tornare! Dopo il grande successo di via Andrea Costa, il cuore della città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, con eventi imperdibili e atmosfere uniche. Non perdete l’occasione di scoprire tutti gli orari e il programma completo di questa serata speciale, che promette di essere il gran finale della stagione estiva bolognese.

Bologna, 2 luglio 2025 – La nostra città si prepara ad un nuovo appuntamento della magica Notte Bianca a cui non si potrà mancare: sarà l’ultimo per quest’anno all’interno delle mura di quelle organizzate da Ascom. Dopo il successo della scorsa settimana in via Andrea Costa, questo giovedì 3 luglio verrà chiusa e resa area pedonale via d’Azeglio alta, nel tratto da porta San Mamolo a via Urbana. Come ogni serata, anche questa partirà dalle 19 e terminerà a mezzanotte, con la possibilità di mangiare qualcosa dagli stand di street food, ascoltare musica dal vivo e magari approfittare per fare qualche acquisto nelle bancherelle e nei negozi che rimarranno aperti per tutta la serata: no, ancora non sono iniziati i saldi estivi, ma sarà comunque una buona occasione per godersi una passeggiata in tranquillità senza essere provati dal caldo delle ultime giornate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Notte Bianca in via d’Azeglio 2025: gli orari e il programma

