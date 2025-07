Omicidio Francesca Deidda condannato a ergastolo il marito Igor Sollai | delitto avvenuto 2024 donna uccisa a martellate e nascosta in un borsone

Un tragico dramma scuote Cagliari: Igor Sollai è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso brutalmente la moglie Francesca Deidda a martellate, nascondendo poi il suo corpo in un borsone. La Corte d'Assise ha riconosciuto la gravità del delitto, infliggendo la massima pena e un anno di isolamento. Una sentenza che chiude un doloroso capitolo di cronaca nera, ma lascia aperta una domanda: cosa ha spinto questo gesto estremo?

