TFA sostegno 2025 triennalisti e specializzati estero | guida ai nuovi percorsi

Se sei un docente desideroso di specializzarti sul sostegno nel 2025, questa è la tua occasione! Con oltre 72mila posti disponibili tra il decimo ciclo del TFA, percorsi per triennalisti e titoli esteri, le opportunità sono numerose ma le scadenze e i requisiti richiedono attenzione. Una guida completa ti accompagnerà passo passo per non perdere questa preziosa chance di inserirti nel mondo dell’insegnamento specializzato. Prepara le tue candidature e scopri come cogliere al volo questa occasione!

Nel 2025 si aprono nuove opportunità per docenti interessati alla specializzazione sul sostegno. Il decimo ciclo del TFA, i percorsi per triennalisti e quelli riservati ai titoli esteri offriranno oltre 72mila posti complessivi. Ma tra bandi, scadenze e vincoli, orientarsi non è semplice.

Accesso triennalisti ai percorsi di sostegno: numero chiuso e graduatorie - L'accesso ai percorsi di sostegno per i docenti triennalisti sarà regolato da un numero chiuso, come stabilito dal DM 75/2025.

