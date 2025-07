Ucraina | Podolyak consegne armi da Usa continuano disumano interromperle

Le consegne di armi dagli Stati Uniti all’Ucraina continuano, e il consigliere presidenziale Podolyak definisce questa decisione “disumana”. La fornitura di sistemi antimissile Patriot, fondamentali per proteggere la popolazione civile, rappresenta un punto cruciale nel conflitto. Interromperle potrebbe compromettere la sicurezza e l’efficacia delle difese ucraine, sollevando interrogativi sulla strategia internazionale e sul rispetto dei diritti umani in questa crisi globale.

Milano, 2 lug. (LaPresse) – “Le consegne continuano ancora oggi. Sembrerebbe molto strano, disumano, interrompere la fornitura di sistemi antimissile, in particolare di sistemi Patriot, che proteggono in modo assolutamente evidente la popolazione civile in Ucraina su larga scala”. È quanto ha affermato il consigliere del capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, parlando al canale tv ucraino Freedom e commentando le notizie sulla sospensione da parte degli Stati Uniti all’invio di alcune armi a Kiev, fra cui missili di difesa aerea. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Podolyak, consegne armi da Usa continuano, disumano interromperle

