Frutta bruciata poco latte prezzi più alti | così il grande caldo condiziona la produzione di cibo

Il caldo record che attanaglia l’Italia mette in discussione la nostra sicurezza alimentare, compromettendo colture e riducendo la disponibilità di cibo fresco. Da Roma a Toscana, i danni si fanno sempre più evidenti, con prezzi che volano e risorse idriche sempre più scarse. Coldiretti lancia un chiaro appello: è ora di agire per salvaguardare il nostro futuro alimentare.

Roma, 2 luglio 2026 – Il grande caldo mette a rischio la produzione agricola in Italia. C’è un problema di colture compromesse ma anche di manodopera, con le elevate temperature che costringono a limitare l’ attività di raccolta nei campi. Il tema più grosso è la penuria d’acqua, in particolare al Sud. Coldiretti lancia l’allarme: a luglio appena iniziato si registrano i primi danni alle coltivazioni. In Toscana l’afa ha bruciato centinaia di chili di meloni mentre angurie, susine, pesche, pomodori, melanzane sono a rischio. In Umbria le colture primaverili come girasole e mais sono già in sofferenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Frutta bruciata, poco latte, prezzi più alti: così il grande caldo condiziona la produzione di cibo

In questa notizia si parla di: caldo - produzione - frutta - bruciata

Frutta bruciata, poco latte, prezzi più alti: così il grande caldo condiziona la produzione di cibo; Sos caldo e siccità: danni alle colture e stop al lavoro nei campi in 13 regioni; Il caldo ha bruciato frutta e verdura, Coldiretti Calabria chiede lo Stato di calamità.

Troppo caldo, meloni bruciati dal sole. A rischio anche angurie, susine, pesche, pomodori e melanzane. Allarme per frutta e verdura - L’estate 2025 si sta rivelando una delle più roventi degli ultimi anni, con temperature stabilmente sopra i 35° in molte aree della Toscana e picchi che hanno raggiunto ... Si legge su corrierediarezzo.it

Precauzioni contro il gran caldo: Coldiretti pensa anche alla frutta - Con il lavoro che nelle campagne si trova in un momento chiave per le produzioni "made in Italy" è importante adottare tutte le precauzioni necessarie per evit ... Segnala settenews.it