Incendio a Roma ovest rogo di sterpaglie minaccia case e negozi

Un incendio di sterpaglie minaccia le abitazioni e i negozi di Roma Ovest, provocando paura e disagi nella zona di via del Casale Lumbroso. Le autorità stanno intervenendo prontamente per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area, chiudendo temporaneamente alcune strade. La situazione resta delicata, ma la collaborazione tra vigili e forze dell’ordine è fondamentale per tutelare cittadini e proprietà . Restate sintonizzati per aggiornamenti sulla situazione.

(Adnkronos) – Un incendio di sterpaglie è scoppiato oggi a Roma, in un terreno a ridosso di via del Casale Lumbroso. Gli agenti della Polizia locale hanno messo in sicurezza l’area, procedendo alla chiusura di via del Casale Lumbroso nel tratto compreso tra via Paolo Orano e via Pio Spezi. Sono intervenute pattuglie dei gruppi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

