La Francia celebra i 25 anni del golden gol di Trezeguet Iuliano | Non ho voluto vedere quel gol per anni

La Francia celebra oggi, 2 luglio, il 25° anniversario del celebre golden gol di Trezeguet che ha regalato ai Bleus la vittoria agli Europei del 2000. Un gol che ha scritto la storia del calcio e che ancora oggi suscita emozioni intense. L’ex attaccante della Juventus, protagonista di quel momento epico, si è raccontato in esclusiva, rivivendo quei momenti indimenticabili e condividendo riflessioni su un trionfo che rimarrà per sempre nel cuore degli appassionati.

Quest’oggi, 2 luglio, cade il 25esimo anniversario del trionfo della Francia agli Europei del 2000 ( in Olanda e Belgio ). Vittoria ottenuta in finale contro l’Italia ai tempi supplementari (2-1) grazie al golden gol di David Trezeguet, dopo che Wiltord al 92esimo, all’ultima azione, aveva pareggiato la rete di Delvecchio (55?). Proprio l’ex attaccante della Juventus è intervenuto ai microfoni de L’Equipe per ricordare quei momenti e per affrontare altri temi legati alla sua carriera. Trezeguet e il trionfo francese a Euro 2000. «Quel tiro fu esemplare», esordisce Trezeguet riferendosi al gol che valse la vittoria ai transalpini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Francia celebra i 25 anni del golden gol di Trezeguet. Iuliano: «Non ho voluto vedere quel gol per anni»

