Torna per l’undicesimo anno il Castiglioni Film Festival appuntamento dal 24 al 27 luglio 2025

Dal 24 al 27 luglio 2025, Castiglion Fiorentino si trasformerà ancora una volta nella capitale del cinema italiano con l’undicesimo Castiglioni Film Festival. Un’occasione imperdibile per appassionati e professionisti di vivere momenti unici tra proiezioni, masterclass e incontri esclusivi con grandi nomi del settore. Preparatevi a scoprire storie emozionanti e a condividere la passione per il cinema in un’atmosfera vibrante e coinvolgente, pronta a lasciare il segno anche quest’anno.

Arezzo, 2 luglio 2025 – Torna per l'undicesimo anno il Castiglioni Film Festival che dal 24 al 27 luglio 2025 animerà Castiglion Fiorentino con un ricco programma di proiezioni, masterclass e incontri con grandi ospiti del cinema italiano contemporaneo. S aliranno sul palco del Castiglioni Film Festival, tra gli altri, la regista del pluripremiato "Vermiglio", Maura Delpero, l'attore romano Edoardo Pesce, il regista di "Berlinguer – La Grande Ambizione", Andrea Segre accompagnato dall'attore Paolo Calabresi. Il tema di questa edizione, "Storie. Visioni. Rivoluzioni", guida una selezione attenta di film e cortometraggi capaci di esplorare, reinterpretare e scuotere l'immaginario collettivo.

