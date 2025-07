Rovella Inter i nerazzurri ora fanno sul serio | può essere il sostituto di Calhanoglu le cifre

L’Inter si prepara a fare sul serio per rinforzare il centrocampo: Nicolò Rovella, talento classe 2001 della Lazio, è in cima alla lista dei desideri. Con qualità tecniche e visione di gioco già affermate, potrebbe rappresentare il sostituto ideale di Calhanoglu. I nerazzurri accelerano per definire l’affare, puntando a portare a casa un nome di grande prospettiva. La strategia e le cifre sono pronte a cambiare le carte in tavola, aprendo nuovi scenari di mercato.

Rovella Inter, le ultime sugli interessi di calciomercato del club nerazzurro nei confronti del centrocampista della Lazio. I dettagli. L’ Inter accelera per Nicolò Rovella, primo nome sul taccuino per rinforzare il centrocampo. Il regista classe 2001, reduce da una buona stagione alla Lazio, piace molto a Chivu per qualità, visione di gioco e capacità d’impostazione. Secondo Il Messaggero, i nerazzurri stanno portando avanti un corteggiamento serio, consapevoli delle difficoltà in casa biancoceleste. Maurizio Sarri, infatti, considera Rovella centrale per il futuro, ma dovrà lavorare per trattenerlo e rilanciarlo, dopo mesi segnati da infortuni e alternanza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rovella Inter, i nerazzurri ora fanno sul serio: può essere il sostituto di Calhanoglu, le cifre

