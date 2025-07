Pista ciclabile di Focene partiti i lavori di manutenzione

Buone notizie per gli amanti delle due ruote: la pista ciclabile di Focene è in fase di manutenzione, garantendo un percorso più sicuro e piacevole. I lavori, avviati come previsto dal cronoprogramma, interessano anche il tratto che costeggia Coccia di Morto, dove la staccionata aveva mostrato segni di cedimento. Un intervento fondamentale per migliorare la sicurezza e la qualità dell’esperienza ciclistica lungo il nostro territorio.

Fiumicino, 2 luglio 2025 – Lavori in corso, come da cronoprogramma, per la manutenzione della pista ciclabile di Focene anche nel tratto che costeggia Coccia di Morto, dove la staccionata aveva ceduto e mancava in alcuni punti ( leggi qui ). Gli interventi, fa sapere il Comune, sono svolti come da cronoprogramma. Lungo la ciclovia del corridoio C5, sono inoltre state individuate alcune strutture in ferro danneggiate, crollate a seguito dell’urto con un’automobile. Gli operai interverranno nei prossimi giorni per ripristinare le condizioni di sicurezza. “La priorità di questa amministrazione – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – è garantire continuità agli interventi, affinché la nostra città possa contare su infrastrutture moderne ed efficienti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: pista - ciclabile - lavori - manutenzione

