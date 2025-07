posso ancora dare tanto intervista a Cristiana Girelli. Per la mia generazione, quella dei nati negli anni Ottanta, il calcio femminile aveva un nome e cognome: Carolina Morace. Grazie ai suoi gol, la nazionale ha raggiunto importanti traguardi internazionali, lasciando un'impronta indelebile. Oggi, con Cristiana Girelli, il futuro del calcio femminile in Italia brilla di nuova luce, e sono certo che la sua storia può ispirare le nuove generazioni.

Per la mia generazione, quella dei nati negli anni Ottanta, il calcio femminile aveva un nome e cognome: Carolina Morace. Grazie ai suoi gol la nazionale ha ottenuto i suoi primi piazzamenti di livello in campo internazionale, con il picco di due secondi posti all'Europeo nel 1993 e nel 1997. Dopo di lei il calcio femminile in Italia ha avuto un periodo di buio, causa delle frequenti amnesie di cui √® vittima l'intero movimento ( e di cui ha scritto Marco Giani ). La svolta che il movimento attendeva da una vita √® arrivata ai Mondiali del 2019 in Francia, prima partecipazione azzurra dopo quattro edizioni mancate. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com