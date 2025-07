Cultura d’impresa sostenibilità e innovazione Vito Grassi | Trinomio per la competitività

La sostenibilità, la cultura d’impresa e l’innovazione rappresentano il cuore pulsante della competitività moderna. Secondo Vito Grassi, amministratore delegato di Graded e presidente di ALuiss, questo trinomio è essenziale per affrontare con successo le sfide del domani, migliorando la gestione del rischio e la capacità di adattamento. È la chiave per costruire imprese resilienti e lungimiranti, pronti a scrivere il futuro con fiducia e determinazione.

“Sostenibilità, cultura d’impresa e innovazione sono un trinomio imprescindibile per rafforzare la competitività delle imprese e per guardare al futuro con fiducia. Per una migliore capacità di gestione dei rischi, una maggiore comprensione del mercato e una decisa propensione a gestire i cambiamenti”. Ad affermarlo è Vito Grassi, amministratore delegato di Graded e presidente di ALuiss intervenendo all’Università del Molise al convegno “Impresa e sostenibilità ESG dopo la Direttiva UE 20241760”. “Le imprese che investono in sostenibilità – spiega Grassi – tendono ad essere anche le più innovative. 🔗 Leggi su Ildenaro.it