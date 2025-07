La corsa con i bambini feriti all' ospedale Nasser di Khan Yunis

In un'istantanea di pura drammaticità, i respiri affannati dei bambini feriti invadono le corsie dell'ospedale Nasser di Khan Yunis, mentre i soccorritori si affrettano a salvarli. La violenza degli ultimi attacchi israeliani ha lasciato dietro di sé un tracollo di vite innocenti e un senso di impotenza che si fa sentire nel cuore di Gaza. In questa tragedia senza confini, la speranza di pace resta l’unica via possibile.

Roma, 2 lug. (askanews) - La corsa con i bambini feriti negli ultimi attacchi israeliani verso l'ospedale Nasser di Khan Yunis. "Bambini bambini" urlano gli uomini che entrano di corsa nella struttura, tenendoli in braccio pieni di sangue. Immagini drammatiche mentre l'esercito israeliano sta estendendo la sua offensiva nel territorio palestinese. Almeno 14 persone sono morte a seguito degli ultimi attacchi, ha riferito la protezione civile dell'enclave palestinese. Donald Trump ha dichiarato sulla piattaforma Truth che Israele ha accettato di finalizzare un cessate il fuoco di due mesi nella Striscia di Gaza e ha esortato Hamas ad accettarlo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La corsa con i bambini feriti all'ospedale Nasser di Khan Yunis

In questa notizia si parla di: bambini - corsa - feriti - ospedale

A Bari la 'Corsa contro la fame': solidarietà e iniziative per i bambini della Costa d'Avorio - A Bari, nel quartiere di Torre a Mare, si è svolta la prima “Corsa contro la fame”, un’iniziativa solidale promossa da Azione Contro la Fame.

LA VITTIMA TOBIAS TAPPEINER Un morto e cinque feriti, tra cui tre bambini, tutti altoatesini. E' il bilancio di uno scontro frontale avvenuto stamani attorno alle 5 del mattino. Vittima un 25 enne altoatesino, Tobias Tappeiner, che ha è entrato in autostrada dallo Vai su Facebook

La corsa con i bambini feriti all’ospedale Nasser di Khan Yunis; La corsa con i bambini feriti all'ospedale Nasser di Khan Yunis; Gaza, Israele apre il fuoco sui palestinesi in attesa di aiuti a Khan Yunis: la corsa per trasportare i….

La corsa con i bambini feriti all'ospedale Nasser di Khan Yunis - La corsa con i bambini feriti negli ultimi attacchi israeliani verso l'ospedale Nasser di Khan Yunis. Da notizie.tiscali.it

Attacchi israeliani a Khan Yunis, la corsa con i feriti in ospedale - MSN - Il ministero della Sanità palestinese: oltre 10 morti tra cui bambini Khan Yunis (Striscia di Gaza), 8 gen. Si legge su msn.com