Crollo storico nel mercato auto italiano | Stellantis registra un calo drammatico del 33% a giugno

Il mercato automobilistico italiano attraversa un momento di crisi senza precedenti: a giugno 2025, le immatricolazioni sono crollate del 17,44%, con Stellantis che registra un calo drammatico del 33%. Un settore in forte difficoltĂ che mette a rischio produzione e occupazione nel Paese. Come sottolinea il Centro Studi, questa tendenza potrebbe avere ripercussioni profonde sul futuro dell'industria automobilistica italiana, chiedendo interventi urgenti e strategie innovative per invertire questa curva negativa.

La flessione delle vendite auto a giugno spinge Stellantis verso un rischio serio per la produzione e l'occupazione nel settore automobilistico italiano. Il mercato automobilistico in Italia ha subito un significativo arretramento nel mese di giugno 2025, con le immatricolazioni che sono scese a 132.191 unitĂ , segnando un calo del 17,44% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, come sottolinea il Centro Studi Promotor, questo dato va contestualizzato considerando che a giugno 2024 erano stati applicati gli incentivi legati all'Ecobonus per le auto elettriche, esauriti in sole 24 ore, un fattore che aveva temporaneamente spinto le vendite.

