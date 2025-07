Cina | dati fiscali costante crescita di nuove forze produttive di qualita’

La Cina si conferma leader nell’innovazione e nella crescita economica, grazie a un’espansione costante delle nuove forze produttive di qualità. L’economia digitale, le industrie high-tech e la robotica hanno registrato progressi straordinari nel 2023, rafforzando il ruolo del Paese come hub tecnologico globale. Questi dati, pubblicati dall’Amministrazione fiscale statale, testimoniano una trasformazione che promette innovazioni e opportunità senza precedenti per il futuro. Per scoprire di più, visitate il video al seguente link: ...

L'economia digitale, le industrie high-tech e il settore della robotica della Cina – pilastri fondamentali delle nuove forze produttive di qualita' del Paese – hanno registrato una crescita notevole lo scorso anno, secondo i dati dell'imposta sul reddito delle societa' pubblicati ieri dall'Amministrazione fiscale statale.

