Garlasco giallo sull' impronta 44 perpendicolare alla 33 e attribuita a suola di scarpa il consulente dei Poggi | Segno di ruota di una bici

Il mistero di Garlasco si infittisce: un’impronta inconfondibile, associata a una suola di scarpa con caratteristiche simili a un carrarmato, è stata trovata sulla scena del crimine. Questa traccia, perpendicolare alla "33" e segnata come una ruota di bicicletta, apre nuovi interrogativi sulla dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi. Venerdì 4 luglio proseguirà l’incidente probatorio, ma il caso è destinato a rimanere avvolto da enigmi ancora irrisolti.

