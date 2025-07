Juventus Tudor | Modric? Uno come lui in Croazia nasce ogni 300 anni

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha espresso ammirazione per il talento straordinario di Luka Modric, un vero gioiello del calcio croato. In un mondo dove i talenti rari come lui nascono ogni 300 anni, Tudor non ha esitato a sottolineare quanto sia stato un onore lavorare con uno come Modric. La sua partenza verso il Milan apre un nuovo capitolo nel panorama calcistico europeo, lasciando tutti a sognare le sue magie sul campo.

Igor Tudor, allenatore croato della Juventus, ha parlato del connazionale Luka Modric, in procinto di diventare un giocatore del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Juventus, Tudor: “Modric? Uno come lui in Croazia nasce ogni 300 anni”

In questa notizia si parla di: juventus - tudor - modric - croazia

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

Momento "nostalgia" a Miami #Tudor e #Modric si rivedono dopo anni: erano compagni di squadra in #Croazia Vai su X

?Le parole in #conferenza stampa di Igor #Tudor pre #RealMadridJuventus (Da juventus.com) Miami, 1° luglio ore 15:00. In Italia saranno le 21:00 quando comincerà #RealMadridJuve, gara valida per gli ottavi di finale della #FIFAClubWorldCup. Chi vin Vai su Facebook

Tutta l'ammirazione di Tudor per Modric: Uno come lui nasce ogni 300 anni; Tudor sfida il Real Madrid senza paura: Crediamo nella vittoria, non sarà come col City; Tudor: Vogliamo battere il Real. Il City? Guardiamo avanti, abbiamo preparato la partita in modo diverso.

Real Madrid Juventus, momento “nostalgia” a Miami: Tudor e Modric si incontrano a bordo campo prima del match. La FOTO che scatena il web - Real Madrid Juventus, Tudor e Modric si rivedono: i due ex compagni di squadra in nazionale si fanno immortalare incontro prima del match Prima della sfida tra Real Madrid e Juventus agli ottavi del M ... Riporta juventusnews24.com

Il tecnico bianconero ha parlato alla vigilia della sfida contro i madridisti - Igor Tudor indica la ricetta anti Real Madrid in vista dell’ottavo “Mondiale” di questa sera a Miami (ore 21 it ... gazzetta.it scrive