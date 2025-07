Milano celebra l' artista Remo Salvadori con un progetto molteplice

Milano rende omaggio a Remo Salvadori, artista di spicco del panorama contemporaneo, con un progetto espositivo innovativo e coinvolgente. Dal 2 luglio al 14 settembre 2025, la città si trasforma in un grande racconto artistico attraverso esposizioni nei luoghi simbolici come Palazzo Reale, Museo del Novecento e la Chiesa di San Gottardo in Corte. Un viaggio tra forma, colore e memoria che promette di lasciare un segno indelebile nel cuore degli appassionati.

Milano, 2 lug. (askanews) - Una sintesi formale fortissima nell'esposizione di poche opere, così Remo Salvadori ha descritto la prima fase del progetto espositivo che lo coinvolge questa estate a Milano. Dal 2 luglio al 14 settembre 2025, Milano racconta l'opera di Remo Salvadori con una mostra diffusa in tre luoghi simbolici della città - Palazzo Reale, Museo del Novecento e Chiesa di San Gottardo in Corte. Il progetto in più capitoli prende avvio il 2 luglio con quattro opere site-specific nella Sala del Piccolo Lucernario e nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, oltre a due installazioni, di cui una permanente al Museo del Novecento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Milano celebra l'artista Remo Salvadori con un progetto molteplice

