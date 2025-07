Generazioni di ‘zozzoni’? Sono in imbarazzo a fare vedere le condizioni della loro casa odiano pulire i pavimenti non parliamo degli armadi

Se pensavate che la generazione Z e i millennial fossero più attente all’ordine e alla pulizia, vi sbagliate di grosso. Un recente sondaggio negli Stati Uniti mette in luce una realtà sorprendente: il 45% di loro preferisce evitare visite improvvise per non mostrare le proprie case disordinate o sporche. Una scoperta che svela come ancora oggi le priorità e le abitudini di queste generazioni siano profondamente diverse da quelle dei loro genitori.

Generazioni di ‘zozzoni’? Ne abbiamo. O almeno, ne abbiamo secondo un sondaggio relizzato da Talker Research per una notissima marca di oggetti per pulire la casa. Conclusione del sondaggio? Non suonate improvissiamente alla porta di casa del 45% di coloro che fanno parte della Gen Z e dei millennial. Li mettereste in imbarazzo perché hanno case a dire poco disordinate, certe volte proprio sozze. Siamo negli Stati Uniti. Il sondaggio condotto su 2.000 persone appartenenti a queste due generazioni ha mostrato che il 31% degli intervistati ha una in casa una stanza che non viene pulita da sei mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Generazioni di ‘zozzoni’? “Sono in imbarazzo a fare vedere le condizioni della loro casa, odiano pulire i pavimenti, non parliamo degli armadi”