Milano uomo arrestato per furto nel parcheggio in piazza

A Milano, un cittadino algerino di 37 anni è stato arrestato per aver tentato di derubare una famiglia di turisti britannici nel parcheggio “Parking de Milan” in piazza Diaz. Dopo essere stato sorpreso con i bottini, l’intervento rapido della polizia ha evitato il peggio, garantendo la sicurezza dei visitatori e ripristinando la serenità nel cuore della città. La vicenda sottolinea l’importanza di vigilare sempre sui propri beni, anche in luoghi apparentemente tranquilli.

È stato arrestato, a Milano, un cittadino algerino di 37 anni per furto aggravato. L'uomo ha rubato tre trolley, due zaini e un borsone dall'auto di una famiglia di turisti britannici all'interno del parcheggio "Parking de Milan" in piazza Diaz. I turisti lo hanno sorpreso mentre cercava di allontanarsi con la refurtiva e hanno avvisato la polizia. Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti prontamente, bloccando il ladro e restituendo i bagagli ai legittimi proprietari.

