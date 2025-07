Emozioni tra terra e mare passeggiata al tramonto a Parco Cimino

Vivi un'esperienza unica al tramonto nel Parco Cimino, tra terra e mare, dove biodiversità e storia si incontrano in un itinerario emozionale. L’occasione perfetta per scoprire i tesori nascosti del Mar Piccolo, immersi in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente. Un momento di relax e scoperta che arricchirà il cuore e la mente. Non perdere questa magia: lasciati trasportare dalle emozioni e immergiti nella meraviglia del nostro territorio.

Tarantini Time Quotidiano Venerdì 4 luglio nell’ambito del progetto di Confcommercio Taranto e Confguide “Il Mar Piccolo tra Cultura e Mitilicoltura. Itinerari alla scoperta di un tesoro di biodiversità e storia”, nuovo appuntamento alle 19.00 al Parco Cimino per l’ itinerario emozionale “tra terra e mare”. Una passeggiata al tramonto (dalle 19.00 alle 20.30 circa) in uno dei luoghi più caratteristici della costa del Mar Piccolo. sui sentieri del parco che guardano l’affaccio costiero per ammirare da un punto di osservazione, tra i più suggestivi, il paesaggio marino del secondo seno della laguna costiera del Mar Piccolo, la riserva di pesca della comunità di pescatori e mitilicoltori per varie generazioni di tarantini sin dalla antichità. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Emozioni tra terra e mare, passeggiata al tramonto a Parco Cimino

