Europeo femminile al via Sara Gama incoraggia l’Italia | Può competere ad armi pari con le altre anche fisicamente!

L’Europeo femminile sta per iniziare in Svizzera, e l’Italia si prepara a dimostrare il suo valore. Sara Gama, ex capitana azzurra, lancia un messaggio di fiducia e determinazione: «Può competere ad armi pari con le altre, anche fisicamente!» Con la sua esperienza e passione, Gama ispira le giocatrici e tutto il movimento femminile del calcio italiano, sottolineando che, con impegno e cuore, il nostro team può sorprendere e conquistare nuovi traguardi.

Intervistata da La Repubblica, Sara Gama ha dato la sua opinione sulla Nazionale femminile di calcio, in vista dell’Europeo femminile che scatterà nella giornata odierna in Svizzera. L’ex capitana della Juventus e dell’Italia, da sempre figura importantissima . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Europeo femminile al via, Sara Gama incoraggia l’Italia: «Può competere ad armi pari con le altre, anche fisicamente!»

