Ruba i bagagli da un’auto in un parcheggio di Milano ma il suo piano finisce male | il video

Un episodio di tentato furto si trasforma in un imprevisto scenario che lascia tutti senza parole. Martedì pomeriggio, un uomo di 37 anni ha cercato di sottrarre bagagli da un’auto nel parcheggio “Parking de Milan” di piazza Diaz, nel cuore di Milano. Ma il suo piano fallisce clamorosamente quando, all’uscita dall’ascensore, incontra il gruppo di turisti britannici, e la vicenda prende una piega inaspettata. Ecco cosa è successo...

Si è diretto, martedì intorno alle 18, ai piani interrati del parcheggio “ Parking de Milan ” in piazza Diaz, in pieno centro a Milano. Così si è impossessato di tre trolley, due zaini e un borsone che si trovavano all’interno dell’auto di una famiglia di turisti britannici. Il piano del 37enne di origini algerine però non è finito come sperava. All’uscita dall’ascensore, infatti, il gruppo di turisti si è imbattuto casualmente nell’uomo che stava tentando di uscire con la refurtiva. Riconosciuti immediatamente i loro bagagli, lo hanno bloccato e hanno subito allertato le forze dell’ordine. I poliziotti della sesta sezione della Squadra Mobile milanese, arrivati sul posto, hanno così arrestato l’uomo per furto aggravato e restituito le valigie ai proprietari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ruba i bagagli da un’auto in un parcheggio di Milano, ma il suo piano finisce male: il video

