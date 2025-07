Controllo di routine a Firenze scoperta auto imbottita di droga e piena di bancomat rubati | 27enne nei guai

Una normale giornata a Firenze si trasforma in un incubo per un 27enne arrestato durante un controllo di routine. Scoperto con un’auto imbottita di droga e bancomat rubati, il giovane ora si trova nei guai con la legge. Un intervento che mette in luce i rischi e le insidie del mondo dello spaccio, ricordandoci quanto sia importante la vigilanza delle forze dell’ordine. La vicenda si concluderà con l’inevitabile svolta giudiziaria.

Un 27enne è stato arrestato a Firenze per spaccio e ricettazione. Nascondeva droga e documenti rubati in un'auto a noleggio.

Era a bordo di un’auto a noleggio, senza patente, insieme ad altri due passeggeri. Nella vettura ketamina, MDMA, carte d’identità e bancomat rubati Vai su Facebook

