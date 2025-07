Da Baywatch al no-make up Pamela Anderson è il volto della bellezza naturale senza trucco | Non devo più essere cool solo me stessa

Durante quest’ultimo Met Gala 2025, Pamela Anderson ha lasciato tutti senza parole, dimostrando che la vera bellezza risiede nella naturalezza e nell’autenticità. Con il suo volto libero da trucco e filtri, l’icona degli anni ’90 ha ancora una volta rivoluzionato i canoni di bellezza convenzionali, mostrando al mondo che non bisogna essere perfetti per essere splendidi. Un esempio di coraggio e autenticità che invita tutti a essere semplicemente se stessi.

C onosciuta da tutti come la bagnina bionda di Baywatch, celebrata come sex symbol e icona glamour anni ’90, Pamela Anderson oggi ha 58 anni e non ha paura di mostrarsi al naturale, senza trucco nè filtri. L’attrice e modella ha scelto di diventare un simbolo di bellezza naturale presentandosi make up free a molti eventi di moda e red carpet: dal San Sebastian Film Festival agli Oscar fino al Met Gala 2025. Durante quest’ultimo Anderson ha sfilato ancora una volta al naturale, spogliata dal trucco e con un grintosissimo caschetto bob che ha conquistato e sorpreso i fan. Le apparizioni senza trucco di Pamela Anderson lanciano un messaggio chiaro e potente: l a vera bellezza nasce dall’accettazione di sé. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Da Baywatch al no-make up, Pamela Anderson è il volto della bellezza naturale senza trucco: «Non devo più essere cool, solo me stessa»

