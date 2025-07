Graduatorie d’Istituto USR Trento 2024 27 | scioglimento riserva docenti SFP entro il 31 luglio AVVISO

Se sei un neolaureato in Scienze della Formazione Primaria in attesa di conferma o aggiornamento, è fondamentale conoscere le scadenze previste dall’USR di Trento. Con il termine fissato al 31 luglio 2025 per lo scioglimento della riserva nelle graduatorie d’istituto 2024/2027, questa è l’occasione per regolarizzare la tua posizione e garantirti un futuro professionale solido. Non perdere tempo, scopri come muoverti!

L’Ufficio scolastico di Trento ha fissato al 31 luglio 2025 il termine per lo scioglimento della riserva nelle graduatorie d’istituto 20242027. L’avviso è rivolto ai neolaureati in Scienze della Formazione Primaria che devono regolarizzare la loro posizione. L’avviso dell’Ufficio scolastico di Trento L’Ufficio scolastico di Trento ha emesso una comunicazione ufficiale riguardante le graduatorie di . Graduatorie d’Istituto USR Trento 202427: scioglimento riserva docenti SFP entro il 31 luglio AVVISO . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: trento - graduatorie - istituto - avviso

Graduatorie d’istituto docenti di Trento: scioglimento riserva laureandi SFP e idoneità lingua entro il 31 luglio - Se sei un laureando in Scienze della Formazione Primaria con specializzazione in lingua inglese o tedesco e aspiri a inserirti nelle graduatorie d'istituto di Trento, questa è la tua occasione! L'Ufficio scolastico ha aperto lo scioglimento della riserva per chi ha già conseguito il titolo e l'idoneità linguistica entro il 31 luglio.

Graduatorie d'istituto docenti di Trento: scioglimento riserva laureandi SFP e idoneità lingua entro il 31 luglio; Iscrizioni alla scuola dell'infanzia 2025 v1; Concorso ATA Trento 2025 per 300 collaboratori scolastici: requisiti e come candidarsi.

Graduatorie d’istituto docenti di Trento: scioglimento riserva laureandi SFP e idoneità lingua entro il 31 luglio - Con riferimento alle graduatorie di istituto per il personale docente relative al triennio 2024/2027, l'Ufficio scolastico di Trento ... Riporta orizzontescuola.it

Trento non è tra le sedi da scegliere per aggiornamento graduatorie provinciali e d'istituto, avviso - Orizzonte Scuola Notizie - La Provincia Autonoma di Trento ha pubblicato un avviso importante inerente la procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto. Secondo orizzontescuola.it