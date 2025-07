Calciomercato Inter parte la rivoluzione | da Thuram a Frattesi le possibili cessioni

L’estate dell’Inter si preannuncia infuocata, tra colpi di mercato e rivoluzioni interne. Dal possibile addio di Thuram alla cessione di Frattesi, la società nerazzurra si trova al centro di un vortice di decisioni cruciali. Le ultime indiscrezioni svelano un’estate all’insegna di cambiamenti e sfide: scopriamo insieme quali mosse potrebbero ridefinire il futuro dei nerazzurri. La sessione estiva promette emozioni e sorprese, e tutto potrebbe cambiare in un attimo.

Calciomercato Inter, le ultime sulle possibili cessioni dei nerazzurri nella sessione estiva. Tutti i dettagli in merito alle operazioni. L’estate dell’ Inter si preannuncia caldissima anche sul fronte cessioni. Come riporta Il Corriere della Sera, uno dei dossier più urgenti riguarda Davide Frattesi: il centrocampista ha già manifestato malumori a gennaio, chiedendo un ritorno alla Roma, e ha poi sbottato dopo la finale persa col PSG, dove Inzaghi non l’ha impiegato nemmeno un minuto. Su di lui ci sono l’ Atletico Madrid e il Napoli di Conte. In casa nerazzurra non mancano tensioni: il like di Marcus Thuram al post al vetriolo di Çalhanoglu ha messo a rischio l’intesa della “ThuLa”. 🔗 Leggi su Internews24.com