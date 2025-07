Morgan a processo per stalking la legale di Angelica Schiatti | La insulta ancora chiederemo la misura cautelare

In un contesto già gravido di tensione, la vicenda di Morgan e Angelica Schiatti si fa sempre più inquietante. Maria Nirta, l’avvocata di Angelica, denuncia le continue aggressioni verbali dell’ex cantante, che alimentano un clima di minaccia e insicurezza. La situazione richiede interventi urgenti: chiederemo con fermezza una misura cautelare per tutelare la vittima. La giustizia non può tollerare simili comportamenti.

Maria Nirta, avvocata che assiste Angelica Schiatti nel processo che vede l'ex Morgan accusato di stalking e diffamazione aggravata: "Le continue dichiarazioni di Morgan sui social sono gravissime. Sta mettendo in atto una pericolosa inversione dei ruoli tra vittima e carnefice, con insulti al suo compagno Calcutta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

