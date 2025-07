Anche l’Agenzia presente al 40esimo meeting sul Libro Fondiario

L’agenzia protagonista al 40esimo meeting sul libro fondiario, organizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, ha affrontato un tema cruciale per il futuro del territorio: “The role of Cadastre in a future 3D, interdisciplinary and integrated public GIS”. Un’occasione imperdibile per scoprire come le innovative tecnologie GIS possano rivoluzionare la gestione e la pianificazione territoriale, aprendo nuove strade per un mondo più smart e integrato.

