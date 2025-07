Bremer scrive ai tifosi della Juventus | Portiamo a casa il buono che abbiamo fatto al Mondiale Poi fa una promessa – FOTO

Bremer si fa portavoce dell’entusiasmo e della determinazione dei tifosi juventini, scrivendo loro parole di incoraggiamento e speranza. Con un messaggio che unisce passione e ambizione, il difensore promette di tornare più forte e di portare a casa i successi meritati. Dopo l’amara eliminazione dal Mondiale per Club contro il Real Madrid, la Juventus e i suoi sostenitori possono guardare avanti con rinnovato spirito e fiducia nel futuro.

