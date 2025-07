Montecitorio question time con il ministro Giuli

Oggi a Montecitorio, alle 15, torna il tanto atteso Question Time in diretta Rai, un momento cruciale di confronto tra istituzioni e cittadini. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sarà chiamato a rispondere su temi caldi come il recupero delle risorse del tax credit e i criteri di assegnazione, offrendo un’occasione unica per fare luce sulle politiche culturali e fiscali del nostro Paese. Non perdere questa importante occasione di dibattito pubblico.

ROMA – Si svolgerĂ oggi, 2 luglio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, risponderĂ a interrogazioni sulle iniziative volte al recupero delle risorse indebitamente erogate nell’ambito del cosiddetto tax credit, anche alla luce di recenti notizie di stampa (Dalla Chiesa – FI-PPE); sui criteri per l’assegnazione delle risorse del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, al fine di tutelare il pluralismo culturale e la sperimentazione (Piccolotti – AVS); sulla riduzione dei finanziamenti a favore degli organismi del cosiddetto ambito Multidisciplinare nel settore dello spettacolo dal vivo (Manzi – PD-IDP); sul declassamento della Fondazione Teatro della Toscana (Grippo – AZ-PER-RE); sulla corretta destinazione dei fondi pubblici in ambito culturale e audiovisivo, in relazione a recenti notizie di stampa concernenti le dimissioni della presidente di CinecittĂ (Amato – M5S); sulle iniziative volte a ottimizzare le risorse e a rivedere i criteri per la concessione del tax credit (Bignami – FDI). 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Montecitorio, question time con il ministro Giuli

