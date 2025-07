Rapine in provincia arrestato 20enne

Una serie di rapine in provincia ha portato all’arresto di un 20enne tarantino, rintracciato dalla Polizia di Stato dopo giorni di latitanza. La Squadra Mobile, con tenacia e professionalità, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP di Taranto, mettendo fine a un episodio che aveva seminato paura tra i cittadini. La sua cattura dimostra che nessuno può sfuggire alla legge.

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP di Taranto, su richiesta della Procura della Repubblica di Taranto, nei confronti di un 20enne tarantino che si era reso irreperibile da alcuni giorni. Il personale della Squadra Mobile, al termine di una meticolosa attività di ricerca, lo ha rintracciato presso la residenza dei genitori di ritorno da un paese europeo dove inizialmente aveva trovato riparo. Il 20enne è ritenuto presunto responsabile di tre rapine compiute nel capoluogo jonico tra il 2023 e il 2024 in danno di una tabaccheria e di due centri scommesse. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Rapine in provincia, arrestato 20enne

