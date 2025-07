Emanuela Fanelli | età vita privata meme e carriera dell’attrice e comica

Emanuela Fanelli, ex maestra d’asilo e ora star di successo nel panorama italiano, sorprende con il suo talento versatile e la sua simpatia contagiosa. Dopo un esordio nel cinema nel 2015 e numerose collaborazioni con registi di spicco, ha conquistato premi prestigiosi come i David di Donatello. La sua carriera, ricca di successi e sfumature umoristiche, continua a stupire pubblico e critica. Ma chi è davvero questa attrice e comica che ha saputo trasformare la sua vita?

Maestra d’asilo per 10 anni e oggi una delle più apprezzate attrici del panorama italiano. Emanuela Fanelli, interprete versatile con diversi ruoli per il grande e il piccolo schermo, ha debuttato in sala nel 2015 con Non essere cattivo, film di Claudio Caligari, prima di recitare due volte per Paolo Virzì e una per Paola Cortellesi, apparendo nel suo acclamato C’è ancora domani. Vincitrice di due David di Donatello consecutivi fra il 2023 e il 2024, è stata scelta come conduttrice dell’82esima Mostra del cinema di Venezia: suo il compito di guidare le cerimonie di apertura e chiusura del festival in laguna. 🔗 Leggi su Lettera43.it