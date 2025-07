Tre latitanti arrestati in Albania per traffico internazionale di cocaina | indagini partite dall’Aqu

In un'operazione senza precedenti, la collaborazione tra Italia e Albania ha portato all'arresto di tre latitanti coinvolti nel traffico internazionale di cocaina. Il progetto “Wanted”, mirato alla cattura di criminali di alto profilo, si rivela ancora una volta un successo, dimostrando che insieme si può combattere efficacemente il crimine organizzato. La lotta contro le reti criminali continua con determinazione e impegno.

L'Aquila - Il progetto “Wanted” ha portato all’arresto di tre pericolosi latitanti coinvolti in una rete criminale internazionale di spaccio di cocaina, grazie alla collaborazione tra Polizia italiana e albanese. La Polizia di Stato italiana, nell’ambito del programma “Wanted” volto alla ricerca e cattura di latitanti di alto profilo, ha concluso con successo un’operazione congiunta con le autoritĂ albanesi che ha portato all’arresto di tre cittadini albanesi destinatari di provvedimenti restrittivi. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.) dell’Aquila e condotte dalla Squadra Mobile e dalla S. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Tre latitanti arrestati in Albania per traffico internazionale di cocaina: indagini partite dall’Aqu

