Cinema Rosi Tornatore Moretti Muccino in Listino 01 Distribution

Roma, 2 lug. (askanews) – “Offriremo un ventaglio molto ampio di cinema, dai film d’autore a titoli più popolari, con lo sguardo sempre rivolto al pubblico, così Paolo Del Brocco, ad di Rai Cinema, ha presentato il nuovo Listino di 01 Distribution che ha definito “amabile”. “C’è la cura e l’amore per i singoli film, al di là del pubblico che raggiungeremo” ha aggiunto Del Brocco. L’amministratore delegato di Rai Cinema, parlando dei titoli della prossima stagione ha detto che ci sarà molto spazio per le varie forme del crimine. “Dalla metafora degli scacchi sullo sfondo delle persecuzioni antisemite nella Germania nazista che echeggiano in ‘La variante di Luneburg’ di Gabriele Salvatores, tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Maurensig, alla criminalità organizzata (il pentito di ‘ndrangheta di ‘Ammazzare stanca’ di Daniele Vicari, alla malavita napoletana di ‘Io sono Rosa Ricci’ di Lyda Patitucci, uno spin off della fortunata serie Rai “Mare fuori”); dal noir investigativo di ‘Illusione’ di Francesca Archibugi, al delitto familiare e le sue conseguenze di ‘Elisa – Io la volevo uccidere’ di Leonardo Di Costanzo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it