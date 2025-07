Trevignano messaggio catastrofico di Gisella Cardia | Cosa ci dice la Madonna

Il mistero di Trevignano Romano continua a infiammare animi e discussioni, con Gisella Cardia al centro di un fenomeno che divide credenti e scettici. Cosa ci svela la Madonna attraverso i suoi messaggi? Un avvertimento urgente o un richiamo alla spiritualitĂ ? La vicenda invita a riflettere sul ruolo delle apparizioni e sulla loro influenza nel nostro tempo, lasciando aperta piĂą che mai una domanda cruciale: cosa ci vuole dire veramente questa comunicazione celeste?

Da mesi il fenomeno delle apparizioni di Trevignano Romano continua a suscitare un acceso dibattito tra fedeli, scettici e autoritĂ ecclesiastiche. Al centro di questa controversa vicenda c’è Gisella Cardia, la veggente che sostiene di ricevere messaggi celesti direttamente dalla Madonna. I suoi messaggi, spesso incentrati su imminenti sciagure, avvertimenti spirituali e richiami alla preghiera, sono pubblicati sul sito dell’associazione “Madonna di Trevignano Romano Ets” e seguiti da un folto gruppo di devoti. L’ultimo in ordine di tempo, datato 3 giugno, contiene una nuova richiesta rivolta ai suoi seguaci: “Pregate per le Filippine!”, affermazione che ha subito riacceso le polemiche. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Cosa mi ha detto la Madonna”. Trevignano, il messaggio di Gisella Cardia: “Brutte cose…” - La veggente di Trevignano Romano, Gisella Cardia, ha nuovamente attirato l'attenzione con un messaggio inquietante ricevuto dalla Vergine Maria.

Madonna di Trevignano, il nuovo avvertimento della santona Gisella Cardia: “Pregate per le Filippine!” - Nel messaggio 'celeste' del 3 giugno 2025 la veggente di Trevignano Romano Gisella Cardia dice di "pregare per le Filippine" ... Lo riporta fanpage.it

Trevignano, un’incongruenza dai test: ora il sangue sulla statua è di Gisella, ma nel 2016 non era umano - Ci sono incongruenze sui test sulla statuetta 'lacrimante' della Madonna di Trevignano Romano di Gisella Cardia ... Come scrive fanpage.it