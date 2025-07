Comprare casa al mare per affittarla | dove rende di più

Sei alla ricerca di un investimento che coniughi piacere e rendimento? Comprare una casa al mare per affittarla durante l’alta stagione può rappresentare un’opportunità ghiotta, ma dove si nascondono i maggiori guadagni? Le mete balneari italiane, sempre più richieste, attirano investitori desiderosi di mettere a frutto il proprio capitale nel settore turistico. Scopriamo insieme quali località offrono il miglior ritorno economico e quali sono i segreti per massimizzare il profitto.

Comprare una casa al mare conviene? E, soprattutto, dove rende di più l’investimento se si punta a metterla a reddito affittandola nei mesi di alta stagione? Le sempre più ambite mete balneari in estate possono rappresentare un guadagno assicurato per chi sta pensando di investire nel mattone. Il mercato immobiliare turistico, come rilevato dall’osservatorio di Immobiliare.it Insights, offre un quadro eterogeneo: le località marittime italiane presentano differenze enormi nei prezzi medi di vendita, che riflettono sia la notorietà internazionale della destinazione sia la domanda di turisti disposti a spendere cifre elevate per soggiorni esclusivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Comprare casa al mare (per affittarla): dove rende di più

In questa notizia si parla di: comprare - casa - mare - rende

Comprare casa a Bologna, Mazzini-Fossolo è fra i quartieri più ricercati d’Italia - Comprare casa a Bologna Mazzini-Fossolo è un'opportunità irripetibile, poiché è uno dei quartieri più ricercati d'Italia.

In via Marinella, a soli 300m dal mare, lo studio Progetto Casa propone la vendita di un grazioso bilocale di 50mq sito al primo piano di un piccolo palazzetto. L’immobile si presenta nel complesso in buono stato con un piccolo terrazzino d’ingresso e viene ve Vai su Facebook

Comprare casa al mare (per affittarla): dove rende di più; Appartamenti vista mare con terrazza economici, da 42.000 euro; Case vacanza, l'affitto rende quasi il 5% (e i canoni salgono): dove comprare per investire, i prezzi da Alassio a Capri.

Dove comprare casa in Italia: le località più costose tra mare, montagna e campagna - Scopri quali sono le zone d’Italia dove comprare casa costa di più e quali offrono soluzioni più accessibili, ideali per chi cerca spazio, tranquillità e qualità della vita per tutta la famiglia. Si legge su cosedicasa.com

Comprare casa al mare per investimento, richieste d'affitto su del +5%: dove conviene puntare - QuiFinanza - Si ipotizzi di mettere in affitto una casa vacanze da 60 metri quadri per 10 settimane in alta stagione e per 10 settimane in bassa stagione. quifinanza.it scrive