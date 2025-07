IN – Asllani il futuro all’Inter dipende da un’entrata! Due club su di lui

Kristjan Asllani, protagonista in campo al Mondiale per Club con l’Inter di Chivu, si sta facendo strada tra sogni e incertezze. La sua crescita impressiona, ma il futuro non è ancora scritto: due club sono in corsa per assicurarsi le sue prestazioni. Inter-News.it ha approfondito la situazione con il giornalista Kristi Sejatllari, evidenziando come gli infortuni abbiano dato una chance inaspettata, ora da sfruttare al massimo. La prossima mossa potrebbe definirne il destino...

Kristjan Asllani è stato il titolarissimo dell’Inter di Cristian Chivu in questo Mondiale per Club. Quattro su quattro dal primo minuto negli Stati Uniti, ma il futuro è ancora incerto. La redazione di Inter-News.it ne ha parlato con il giornalista di Panorama Sport Kristi Sejatllari. SORPRESA – Gli infortuni gli hanno spianato la strada, ma Kristjan Asllani ha saputo rispondere presente agli appelli di Cristian Chivu e ha conquistato per ora la fiducia dell’allenatore romeno. Al Mondiale per Club il centrocampista ha disputato quattro partite su quattro da titolare e ha lasciato intravedere anche qualche buono spunto in fase di regia. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - IN – Asllani, il futuro all’Inter dipende da un’entrata! Due club su di lui

In questa notizia si parla di: inter - asllani - club - dipende

Biasin: «Inter, Asllani segna e convince: il futuro è ancora aperto» - Kristjan Asllani torna protagonista con un rigore decisivo contro il Torino, entusiasmando i tifosi dell'Inter.

LE FORMAZIONI UFFICIALI! INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. Cristian Chivu. FLUMINENSE (3-5-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva, Freytes; Xavier Vai su Facebook

Caso Calhanoglu: l’Inter si è convinta di una cosa; Asllani, seconda rete di fila: Gol per mia mamma: diamo tutto e vediamo cosa succederà; Torino-Inter 0-2, le pagelle: Zalewski è l'ennesima magia di Simone Inzaghi.

IN – Asllani, il futuro all’Inter dipende da un’entrata! Due club su di lui - Kristjan Asllani è stato il titolarissimo dell’Inter di Cristian Chivu in questo Mondiale per Club. Scrive inter-news.it

Zauri: “Asllani giocatore importante. Se fossi in Chivu me lo terrei stretto” - Il centrocampista albanese dell'Inter potrebbe cambiare aria per provare a trovare maggior continuità di impiego ... Secondo fcinter1908.it