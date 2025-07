Basket sorteggiati i gironi di Trapani e Trieste in Champions League Reggio Emilia partirà dai preliminari

Ma la passione e la determinazione non mancano di certo. Con sfide ardue e avversari agguerriti, ogni passo sarà fondamentale per regalare emozioni e successi ai tifosi italiani nel torneo che si prospetta più avvincente che mai.

Sono stati effettuati oggi i sorteggi della Basketball Champions League 20252026. Saranno tre le squadre che prenderanno parte alla competizione. Trapani e Trieste sono già presenti nella fase a gironi, mentre Reggio Emilia dovrà affrontare uno dei tornei di qualificazione. La UNAHOTELS comincerà il suo cammino nei quarti di finale contro i macedoni del Pelister Bitola. Non sarà semplice per la formazione emiliana raggiungere la fase a gironi, visto che nel proprio torneo di qualificazione sono presenti squadre insidiose come i turchi del Bursaspor e i greci del PAOK. La Basketball Champions League sarà la prima competizione europea della storia per Trapani. 🔗 Leggi su Oasport.it