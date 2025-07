Palio di Siena 2 luglio 2025 | tutto quello che c’è da sapere

Il Palio di Siena del 2 luglio 2025 si avvicina, portando con sé tradizione, emozione e spettacolo. Questo storico evento, dedicato alla Madonna di Provenzano, coinvolge contrade, cavalli, fantini e il suggestivo drappellone realizzato da Riccardo Manganelli. Scopri tutto ciò che devi sapere: dalle contrade partecipanti, alle curiosità sui cavalli e i fantini, fino alla diretta streaming live. Preparati a vivere un'indimenticabile giornata di passione e storia.

Palio di Siena 2 luglio 2025: contrade, cavalli, fantini, drappellone e streaming live. Oggi, mercoledì 2 luglio 2025, si corre il Palio di Siena in onore della Madonna di Provenzano, il cui drappellone, che andrà alla Contrada vincitrice, è stato realizzato da Riccardo Manganelli. Ricordiamo che sono due i Palii che si corrono ogni anno: il primo il 2 luglio, in onore della Madonna di Provenzano, il secondo il 16 agosto in onore della Madonna dell’Assunta, e sono dieci – sulle diciassette complessive – le Contrade che corrono ogni Palio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sul palio in programma oggi. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Palio di Siena 2 luglio 2025: tutto quello che c’è da sapere

In questa notizia si parla di: palio - luglio - siena - tutto

Palio di Siena, 2 luglio 2025: Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone e Pantera le contrade estratte - Il Palio di Siena del 2 luglio 2025 si preannuncia avvincente, con Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone e Pantera pronte a sfidarsi sul tufo.

Sicurezza al Palio di Siena Tutto pronto per il piano sicurezza dal 29 giugno al 2 luglio! Controlli rafforzati in città Attenzione a borseggi e furti Varchi presidiati e metal detector Sorveglianza aerea Polizia Scientifica sul posto Per un Palio sic Vai su Facebook

Palio, la diretta: sfida di luglio fra le contrade, la grande attesa in piazza del Campo; Palio di Siena 2025 oggi, 2 luglio: dove vederlo in tv, quali sono le contrade, gli orari; Palio di Siena, la Selva vince la Provaccia: tutto pronto per la Carriera del 2 luglio.

Palio, a che ora si corre e dove vederlo: tutto quello che c'è da sapere sulla carriera del 2 luglio - Siena si prepara a vivere il Palio della Madonna di Provenzano, in programma mercoledì 2 luglio 2025, che torna ad accendere la città con rituali, colori, rivalità e spettacolo. Lo riporta lanazione.it

Palio di Siena 2025 del 2 luglio: fantini e cavalli per ogni contrada e risultati delle prove - Guida al Palio di Siena del 2 luglio 2025: contrade in gara, abbinamenti cavalli- Da gazzetta.it