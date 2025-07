LIVE Paolini-Rakhimova Wimbledon 2025 in DIRETTA | ha smesso di piovere azzurra in campo nel tardo pomeriggio

Il sole fa finalmente capolino a Wimbledon 2025, portando speranza e attesa tra appassionati e giocatori. Con la pioggia che ha interrotto gli incontri e poi lasciato spazio al varo di un programma ricco di emozioni, il torneo riprende il suo corso sotto un cielo più sereno. Rimanete aggiornati: adesso è il momento di scoprire cosa ci riserva questa giornata di tennis. La suspense è alle stelle!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 Ha smesso di piovere! Incomincia il programma sul Campo 3. La bulgara Tomova e la britannica Kartal sono in campo. Al termine toccherà al match tra il russo Rublev e il sudafricano Harris. A seguire spazio a a Paolini. 14.00 Continua a piovere, non ci sono comunicazioni sull’orario del possibile inizio del programma. 13.27 Si continua a rinviare: inizio non prima delle ore 13.45. 13.08 Ulteriore rinvio. Il programma di giornata non inizierà prima delle ore 13.30. 12.10 Il programma non inizierà prima delle ore 13.15. 12.00 La pioggia si è abbattuta su Wimbledon e dunque il programma sarà in ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Rakhimova, Wimbledon 2025 in DIRETTA: ha smesso di piovere, azzurra in campo nel tardo pomeriggio

In questa notizia si parla di: piovere - campo - paolini - diretta

Fantastica impresa di Sara Errani e Jasmine Paolini: le azzurre trionfano nel doppio femminile al Roland Garros battendo in finale in tre set la kazaka Anna Dalinina e la serba Aleksandra Krunic. Tutti gli aggiornamenti su Repubblica #RolandGarros #Errani # Vai su Facebook

Wimbledon, la diretta del secondo turno: ha smesso di piovere, oggi in campo Bellucci, Darderi, Paolini (e Alcaraz). Iniziato il match di Bolelli e Vavassori; LIVE Wimbledon, iniziano i match. In campo Bolelli/Vavassori, più tardi Paolini; RECAP, Day 4: tris italiano al terzo turno, Rune chiude in bellezza.

Wimbledon, la diretta del secondo turno: oggi in campo Bellucci, Darderi, Paolini (e Alcaraz), inizio ritardato dalla pioggia - Tre italiani protagonisti, attesa per il ritorno in campo di Carlos dopo la vittoria in cinque set su Fognini. Segnala corriere.it

Diretta Paolini Rakhimova/ Wimbledon 2025 streaming video tv: secondo turno per Jas! (oggi 2 luglio) - Diretta Paolini Rakhimova Wimbledon 2025 streaming video tv: dopo la sofferta vittoria su Anastasija Sevastova, la lucchese affronta il 2° turno. ilsussidiario.net scrive