Al Bano e la polemica con Romina Power la replica-rivelazione del cantante in tv con rivelazione

Al Bano e Romina Power sono da sempre un'icona di musica e passione, ma anche protagonisti di tensioni che hanno segnato la loro lunga storia. Recentemente, una nuova polemica ha scosso le acque già agitate: il cantante ha rilasciato una rivelazione in tv che ha lasciato i fan senza parole. È un capitolo sorprendente, destinato a ridefinire i confini del loro rapporto pubblico e privato. La verità emerge ancora una volta, e il pubblico è tutto orecchie.

Le tensioni tra Al Bano Carrisi e Romina Power sembravano ormai parte del passato, sopite dietro i sorrisi d’occasione e le reunion sporadiche sui palchi italiani ed esteri. Ma negli ultimi giorni un nuovo capitolo si è aggiunto a questa lunga e complessa storia di amore, musica e incomprensioni. Tutto è iniziato il 20 giugno scorso, quando il cantante pugliese si è esibito a San Pietroburgo, in Russia, durante un evento musicale organizzato in concomitanza con il Forum Economico Internazionale. Una scelta che ha immediatamente scatenato una reazione durissima da parte della sua ex moglie e storica partner artistica, Romina Power. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Romina Power prende le distanze da Al Bano che ha cantato a San Pietroburgo: “Non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità" Vai su Facebook

Romina Power, chi è il fratello Tyrone. Il dolore per la sorella morta e la rivelazione sul divorzio da Al Bano; “Fumava canne tutto il giorno”. La rivelazione di Al Bano sul divorzio con Romina; Al Bano e il matrimonio finito con Romina Power, la rivelazione a Verissimo: «Accusano Loredana Lecciso ma non.

Al Bano, nuovo veleno contro Romina Power: “Nel 1986 cantammo in Russia, allora andava bene?” - Intervenuto a È sempre Cartabianca, il cantante replica alle accuse dell’ex moglie sul concerto in Russia, ricordando un evento del loro passato a Mosca. Come scrive libero.it

Al Bano rompe il silenzio e sbugiarda Romina: "Non era in Russia perché non è stata invitata" - Al Bano replica con amarezza alle parole di Romina Power sul concerto in Russia, la rottura tra i due sembra ormai definitiva ... Riporta affaritaliani.it