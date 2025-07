Puglia | saranno ancora cinquanta consiglieri regionali evitato il taglio Senato commissione Affari costituzionali |

Ottima notizia per la Puglia: grazie all’approvazione in commissione Affari costituzionali del Senato, il taglio dei consiglieri regionali è stato evitato. La regione, con meno di quattro milioni di abitanti, manterrà i suoi 50 seggi, garantendo continuità e rappresentanza stabile. Questa decisione rafforza il ruolo della Puglia nel panorama politico nazionale, preservando il peso e l'autonomia decisionale di questa terra in continua crescita.

Oggi in commissione Affari costituzionali del Senato è stato approvato il disegno di legge presentato da Forza Italia, con il sostegno bipartisan. Viene eliminato il taglio dei seggi in consiglio regionale per il calo della popolazione. La Puglia, che ha ora meno di quattro milioni di abitanti, non perderà così dieci seggi del consiglio regionale. Rimarranno cinquanta. L'articolo Puglia: saranno ancora cinquanta consiglieri regionali, evitato il taglio Senato, commissione Affari costituzionali: proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia: saranno ancora cinquanta consiglieri regionali, evitato il taglio Senato, commissione Affari costituzionali:

In questa notizia si parla di: puglia - cinquanta - taglio - senato

Taglio di Governo sulle batterie della carrozzina, anche nell'efficiente Veneto i disabili se le pagheranno di tasca propria In Veneto (e non solo) le persone con disabilità devono pagare di tasca propria la batteria della carrozzina A febbraio il presidente della Vai su Facebook

Puglia: saranno ancora cinquanta consiglieri regionali, evitato il taglio; Regione Puglia, consiglieri restano 50: tutti d’accordo aggirato taglio previsto da spending review; Emendamento per salvare i 50 consiglieri regionali, verso il sì alle Camere.

Puglia: saranno ancora cinquanta consiglieri regionali, evitato il taglio Senato, commissione Affari costituzionali: - Oggi in commissione Affari costituzionali del Senato è stato approvato il disegno di legge presentato da Forza Italia, con il sostegno bipartisan. Riporta noinotizie.it

Regione, scongiurato il taglio di dieci consiglieri - Via libera della Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama al ddl del forzista Damiani per mantenere i 50 seggi in Consiglio regionale ... Secondo rainews.it