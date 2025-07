Superenalotto premia Popoli Terme | anonimo vince oltre 61mila euro con solo 1,50€

Un colpo di fortuna ha rivoluzionato la tranquilla atmosfera di Popoli Terme: un giocatore anonimo ha vinto oltre 61.500 euro con una semplice giocata da 1,50 euro al SuperEnalotto SuperStar. La vincita, realizzata presso la rivendita Sisal di via Capponi, alimenta sogni e speranze tra gli abitanti. Questo straordinario episodio dimostra come, a volte, la fortuna possa sorridere anche ai piĂą modesti. E chissĂ , potrebbe essere la tua occasione prossima!

Pescara - Un fortunato giocatore anonimo di Popoli Terme centra una vincita significativa al SuperEnalotto SuperStar, alimentando curiositĂ e speranze in cittĂ . Popoli Terme è stata teatro di una vincita importante al SuperEnalotto SuperStar venerdì scorso, quando un biglietto da appena 1,50 euro ha fruttato un premio di 61.544,41 euro. La giocata vincente, realizzata presso la rivendita Sisal n. 2 di via Capponi, ha centrato la combinazione fortunata: 25, 49, 54, 55, 62, 73, con il Jolly 4 e il SuperStar 86. Il concorso del 27 giugno ha distribuito complessivamente oltre 229mila vincite in tutta Italia, mentre per martedì 1° luglio è previsto un Jackpot da 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv