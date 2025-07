Anche Diletta Leotta è incinta | la showgirl aspetta il secondo figlio dal marito Loris Karius

Se c’è un nome che, tra gossip e rumors, sta facendo sognare i fan, è proprio quello di Diletta Leotta: il suo sorriso radioso potrebbe presto essere impreziosito da una nuova nascita. La showgirl, già mamma dell’adorabile Aria Rose, potrebbe infatti essere in dolce attesa del secondo figlio dal marito Loris Karius. La curiosità cresce, e tutti attendono con trepidazione un’eventuale conferma ufficiale.

Una notizia che ha del clamoroso e che, se confermata, farebbe saltare dalla gioia fan e curiosi: Diletta Leotta sarebbe in dolce attesa del suo secondo figlio. Dopo la nascita della piccola Aria Rose, la conduttrice di DAZN e il portiere tedesco Loris Karius potrebbero essere pronti ad allargare ulteriormente la famiglia. Nessun annuncio ufficiale per ora, ma gli indizi – e i sussurri del gossip – si stanno moltiplicando. E se c'è un nome che, negli ultimi anni, ha saputo catalizzare l'attenzione tra carriera, amore e maternità, quello è proprio il suo. Altro che crisi col marito Loris Karius, Diletta Leotta è incinta!

