Sale la bolletta del gas per vulnerabili a giugno +1,7%

A giugno, il prezzo di riferimento del gas per i clienti vulnerabili del servizio di tutela dell’Arera aumenta dell’1,7%, toccando i 39,14 euro a megawattora. Questo incremento, legato alle quotazioni all’ingrosso in crescita, si traduce in una bolletta più salata per le famiglie più fragili. È fondamentale conoscere i dettagli e le strategie per gestire al meglio questa fase di aumento.

Sale dell'1,7% a giugno il prezzo del gas per i clienti del 'servizio di tutela della vulnerabilità', regolato dall' Arera. Lo comunica l'Autorità spiegando che per il mese, che ha visto le quotazioni all'ingrosso in aumento rispetto a quelle registrate nel mese precedente, il prezzo della sola materia prima gas, per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 39,14 euro a megawattora. A giugno, il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è pari a 109,85 centesimi di euro per metro cubo (+1,7% su maggio).

