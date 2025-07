Parchi attrazione un italiano alla guida dell' associazione IAAPA

Per la prima volta dal 1918, IAAPA, l'associazione mondiale di settore, ha affidato la presidenza del suo Comitato direttivo a un italiano: Massimiliano Freddi. Questa storica nomina segna un passo importante verso il riconoscimento dell’Italia come protagonista globale nel mondo delle attrazioni e dei parchi di divertimento. Con entusiasmo e competenza, Freddi si impegna a valorizzare le opportunità italiane, aprendo nuove prospettive di crescita e innovazione nel settore.

Milano, 2 lug. (askanews) - Per la prima volta dal 1918, IAAPA - International Association of Amusement Parks and Attractions, la principale associazione di categoria che rappresenta il comparto delle attrazioni permanenti su scala mondiale, ha scelto di affidare la presidenza del proprio Comitato direttivo a un italiano, Massimiliano Freddi, che ha l'obiettivo di sfruttare al meglio il potenziale dell'Italia come protagonista globale di una filiera in continua espansione. "La regione EMEA di cui l'Italia - ci ha spiegato Freddi - fa parte nel comparto delle attrazioni, si stima generi oltre 50 miliardi di euro di ricavi diretti, ma se andassimo a vedere il fatturato di tutto il comparto compreso anche l'impatto in diretto supereremmo i 120 miliardi di euro". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Parchi attrazione, un italiano alla guida dell'associazione IAAPA

