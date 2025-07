Papa Leone XIV ha un tesoretto di 348 milioni ma 5 cardinali lo bloccano È dentro il bilancio dello Ior dove i 5 hanno 1,2 milioni personali sul conto

Papa Leone XIV dispone di un tesoro di 348 milioni di euro, pronto a sostenere le opere di carità della Chiesa nel mondo. Tuttavia, cinque cardinali hanno bloccato 200 milioni all’interno dello IOR, dove alcuni di loro possiedono 12 milioni ciascuno. Forse ancora nessuno ha comunicato al Papa che, con la semplice autorizzazione della commissione cardinalizia, quel patrimonio potrebbe diventare uno strumento potente per il bene. La vera domanda è: quando sarà sbloccato?

Forse ancora nessuno glielo ha detto, ma Papa Leone XIV ha a disposizione un tesoretto da 348,2 milioni che è immediatamente utilizzabile per fare quello che crede, a iniziare dalle opere di carità della Chiesa in qualsiasi parte del mondo. La somma è consistente, ed è contenuta fra le pieghe del bilancio dello Ior, la banca vaticana. Basta solo che la commissione cardinalizia che vigila sull’istituto, dia l’indicazione di mettere quel tesoretto a disposizione del pontefice o di chi da lui sarà indicato. Cosa che fino ad oggi non è mai stata fatta, con ragioni al momento incomprensibili, tanto più se si pensa al pressing di papa Francesco sulla carità. 🔗 Leggi su Open.online

