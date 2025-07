La Procura vuole ascoltare i parenti i Kaufmann | rogatoria agli Usa

La procura di Roma ha avviato un'azione internazionale cruciale: una rogatoria agli Stati Uniti per ascoltare i parenti di Francis Kaufmann, il sospettato del tragico duplice omicidio di Villa Pamphili. La vicenda, che coinvolge anche la tragica morte della piccola Andromeda e di Anastasia Trofimova, si fa sempre pi√Ļ complessa. Un passo fondamentale per fare luce sulla verit√† e assicurare giustizia. Restate sintonizzati per gli sviluppi di questa intricata indagine.

La Procura di Roma ha trasmesso una rogatoria internazionale alle autorit√† statunitensi per ascoltare i parenti di Francis Kaufmann, l'uomo accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili. La bambina Andromeda, trovata morta nel parco insieme alla madre Anastasia Trofimova, sarebbe stata uccisa a pochi passi da dove giaceva il corpo della donna. Kaufmann, attualmente detenuto a Larissa, in Grecia, dovrebbe essere estradato in Italia il 10 luglio. Dopo il suo rientro, sar√† sottoposto a interrogatorio e a un prelievo di dna per accertare l'eventuale paternit√† della piccola Andromeda.¬† ¬† ¬† Parallelamente, una seconda rogatoria √® stata inviata alle autorit√† russe per ascoltare la madre di Anastasia, originaria di Omsk, in Siberia. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - La Procura vuole ascoltare i parenti i Kaufmann: rogatoria agli Usa

