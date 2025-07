Montecitorio question time con il ministro Schillaci

Oggi, alle 15, Montecitorio sarà il palcoscenico di un importante question time trasmesso in diretta dalla Rai, con protagonista il ministro della Salute Orazio Schillaci. Un'occasione per ascoltare le risposte del governo sulle strategie di prevenzione e sulla tutela della salute pubblica. Restate sintonizzati per scoprire gli aggiornamenti e i dettagli delle politiche che influenzeranno il nostro benessere quotidiano.

Orazio Schillaci ROMA – Si svolgerà oggi, 2 luglio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte ad assicurare adeguati livelli di spesa pubblica per il finanziamento delle attività di prevenzione sanitaria (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP); sulle iniziative volte a promuovere la vaccinazione contro il virus respiratorio sinciziale negli adulti a rischio, nella popolazione anziana e nelle donne in gravidanza per la protezione dei neonati (Loizzo – Lega); sulle iniziative per garantire la copertura da parte del Servizio sanitario nazionale delle spese di manutenzione e riparazione di ausili come le carrozzine elettriche, al fine di garantire, su tutto il territorio nazionale, il diritto alla salute e all’inclusione delle persone con disabilità (Boschi – IV-C-RE). 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Montecitorio, question time con il ministro Schillaci

